11 туш дикого кабана изъяли у браконьеров в Акмолинской области

Сотрудники природоохранной полиции Акмолинской области выявили 2250 нарушений природоохранного законодательства, из которых 70 фактов в области животного мира, 67 нарушений в рыбной отрасли и 9 фактов в области растительного мира. Наложено административных штрафов на сумму более 1 млн тенге. По выявленным правонарушениям возбуждено 45 уголовных дел, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Нарушения выявлены в рамках проводимых природоохранными полицейскими МПС области профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконной охоты, порубки леса, добычи водных животных, а также незаконного оборота объектов биологических ресурсов.





В середине марта на территории заповедника, расположенного недалеко от с. Сепе Атбасарского района, были задержаны 8 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет, пятеро из которых являются жителями Кокшетау, трое – жители сел Атбасарского района. При задержании и проведении досмотра, полицейскими были обнаружены и изъяты 7 охотничьих ружей, в том числе 3 гладкоствольных и 4 - нарезных, 4 снегохода и 11 туш дикого кабана. Предположительно, ущерб составил более 10 миллионов тенге. По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование по ст. 337 ч.4 УК РК (Незаконная охота).





Кроме того, акмолинские природоохранные полицейские отмечают, что с 1 января 2015 года некоторые статьи административного кодекса вошли в уголовный. В частности, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников согласно статьи 340 Уголовного кодекса РК предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 200 МРП либо административного ареста до 60 суток.