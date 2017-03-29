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В Китае обнаружили крупнейшее в стране месторождение золота

29 марта 2017, 17:21

Запасы рудника оцениваются в 382 тонны золота стоимостью $22 млрд.

Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник нашли на востоке страны, сообщает агентство China News, передает Сa-news.org.

Рудник находится в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Залежи драгоценного металла, по предварительным данным, простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя - 67 метров.

По оценкам специалистов, объем запасов драгоценного металла составляет 382,58 тонны.

Если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то сможет функционировать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет, говорят в компании Shandong Gold Group, которой принадлежит рудник.

Фото с сайта ca-news.org

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