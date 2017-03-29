В Китае обнаружили крупнейшее в стране месторождение золота

Рудник находится в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Залежи драгоценного металла, по предварительным данным, простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя - 67 метров.





По оценкам специалистов, объем запасов драгоценного металла составляет 382,58 тонны.





Если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то сможет функционировать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет, говорят в компании Shandong Gold Group, которой принадлежит рудник.



