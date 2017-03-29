В Китае обнаружили крупнейшее в стране месторождение золота
29 марта 2017, 17:21
Запасы рудника оцениваются в 382 тонны золота стоимостью $22 млрд.
Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник нашли на востоке страны, сообщает агентство China News, передает Сa-news.org.
Рудник находится в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Залежи драгоценного металла, по предварительным данным, простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя - 67 метров.
По оценкам специалистов, объем запасов драгоценного металла составляет 382,58 тонны.
Если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то сможет функционировать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет, говорят в компании Shandong Gold Group, которой принадлежит рудник.
Фото с сайта ca-news.org
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