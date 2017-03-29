Страны ЕАЭС ведут работу по координации и гармонизации правил налогообложения электронной торговли в рамках Плана BEPS

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут работу по координации и гармонизации правил налогообложения электронной торговли в рамках Плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) - стратегии Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом рассказал ответственный секретарь Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Нурматбек Мамбеталиев на VI Международной научной конференции «Международное налогообложение: современные вопросы теории и практики».

Конференция была организована Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации совместно с ЕЭК, Евразийской фискальной академией, Международным бюро налоговой документации (IBFD), международной налоговой ассоциации IFA (Рос-ИФА). В ней приняли участие представители министерств и ведомств Российской Федерации, научного сообщества, эксперты крупнейших международных консалтинговых компаний.

«На пространстве ЕАЭС развитие цифровой экономики становится приоритетным направлением. Свою роль здесь играет, в том числе координация и гармонизация правил налогообложения электронной торговли в рамках Плана BEPS. «Оцифровка» экономического пространства Союза является одним из главных векторов в деятельности ЕЭК. В этой связи в странах ЕАЭС все чаще озвучиваются вопросы гармонизации принципов налогообложения электронного бизнеса», - отметил Нурматбек Мамбеталиев.

Представитель ЕЭК рассказал, что Комиссия, с учетом заинтересованности всех стран Союза в разработке гармонизированного механизма налогообложения трансграничной электронной торговли товарами, планирует выработать стратегические подходы к режиму налогообложения этой сферы на уровне ЕАЭС. В случае необходимости возможно внесение соответствующих изменений в Приложение № 18 Договора о ЕАЭС, которые будут согласованы с уполномоченными органами Союза. По словам Нурматбека Мамбеталиева, для Комиссии ценен опыт в этой области стран-участниц, в частности Российской Федерации. При этом немаловажной задачей является налаживание обмена информацией и нормативно-правовыми документами. Для решения этих задач ЕЭК планирует провести ряд мероприятий, в том числе бизнес-форум в Минске в июне этого года, обсуждение с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этой тематики в Париже.

В своем выступлении Нурматбек Мамбеталиев отметил, что План BEPS - это особый этап в развитии международного сотрудничества. Для государств-членов мероприятия по реализации плана носят рекомендательный характер. По словам представителя ЕЭК, при их применении и внедрении в законодательство, необходимо принимать во внимание особенности экономического и социального развития стран Союза.

Другими перспективными направлениями работы ЕЭК в целях реализации Плана BEPS в ЕАЭС являются координация создания единообразных правил трансфертного ценообразования и налаживание обмена информацией финансового характера между налоговыми органами.

На сегодняшний день ситуация в законодательной сфере, регулирующей трансфертное ценообразование, в государствах-членах различается. Так, в Республике Армения и Кыргызской Республике законодательство по этому вопросу находится в стадии формирования. В остальных странах ЕАЭС уже существует полноценная нормативно-правовая архитектура, накоплена достаточная правоприменительная практика.

Для повышения профессиональной квалификации сотрудников финансовых и налоговых ведомств ЕАЭС Комиссия совместно с Венским университетом экономики и бизнеса и Всемирным банком планирует провести 10-13 апреля этого года семинар «Трансфертное ценообразование и обмен информацией. Налогообложение контролируемых иностранных компаний».

Представитель ЕЭК также рассказал, что с 2017 года в рамках Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии ЕЭК начинает функционировать Рабочая группа по обмену опытом по вопросам применения Соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения в рамках государств-членов ЕАЭС. На этой площадке эксперты планируют обсуждать конкретные проблемные ситуации, возникающие в рамках двусторонних налоговых отношений стран Союза, а также обмениваться опытом по приоритетным вопросам.

Одним из результатов прошедшей конференции стала договоренность ЕЭК и Финансового университета о совместной организации семинаров в рамках образовательной программы «Евразийская фискальная академия».

Справка

«Евразийская фискальная академия» - образовательная программа, осуществляемая в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании ЕЭК с Венским университетом экономики и бизнеса, проводится при финансовой поддержке Всемирного банка. Первый семинар прошел в октябре 2016 года на тему «Налоговые соглашения. План BEPS. Стандарт ОЭСР по автоматическому обмену информацией». Второй семинар «Трансфертное ценообразование и обмен информацией. Налогообложение контролируемых иностранных компаний» запланирован на апрель текущего года.