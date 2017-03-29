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Новости за сегодня

Завершён приём заявок на участие в выставке ЭКСПО-2017

 

Свое участие в выставке ЭКСПО-2017 официально подтвердили 115 стран и 20 международных организаций. Об этом сообщил директор департамента по работе с международными участниками Илья Уразаков, передает телеканал Хабар24.

До выставки осталось 73 дня, большинство стран уже начали подготовку по наполнению павильонов.

«Китай представляет различные интересные разработки оборудования по переработке солнечной энергии. Япония представит проекты по энергии от тепла человека. Израиль - интересную экспозицию по энергии Земли, то есть как различными буровыми и иными установками эта энергия добывается», - отметил Илья Уразаков.

 

 

29 марта 2017, 17:24
Источник, интернет-ресурс: Агентство «Хабар»

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