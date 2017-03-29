У Стивена Кинга хотят отсудить 500 миллионов за плагиат

Создатели комикса The Rook утверждают, что главный герой книги короля ужасов "Темная башня" Роланд Дискейн является практически точной копией основного персонажа комикса Рестина Дейна. Правообладатели хотят от Кинга 500 миллионов долларов, сообщает сообщает TMZ , передает Вести.ru





В иске, который, по данным бульварного издания, подан против Стивена Кинга, утверждается, что у героя "Темной башни" и Рестина Дейна есть много очевидных сходств.





Во-первых, оба героя одеваются, как ковбои, хотя ни один из них не является выходцем с Дикого Запада. Во-вторых, и Диксейн, и Дейн путешествуют во времени, борясь с нечистью. В-третьих, два вымышленных персонажа практически бессмертны.





Комикс The Rook действительно старше "Темной башни", журнал выходил с 1977-го по 1983-й, а роман Кинга был опубликован в 1982 году. Кроме того, писатель признавался, что читал The Rook.





Имя человека, подавшего в суд на Кинга от лица создателя The Rook, не называется, и это странно – автор комикса Уильям Дюбэй умер в 2010 году. По всей видимости, отсудить у писателя 500 миллионов решили его наследники.





Как бы то ни было, иск против Кинга пришелся как никогда "ко двору". В конце 2016 года вышел трейлер фильма по мотивам "Темной башни", в котором снимаются Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.



