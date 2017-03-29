В Корее нелегально находятся около двух тысяч казахстанцев

Около двух тысяч казахстанцев находятся в Южной Корее нелегально. Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Южной Корее Дулат Бакишев , передает , передает МИА «Казинформ»





По его словам, в последнее время некоторые казахстанцы, пользуясь тем, что есть возможность посетить Корею без визы, приезжают туда и остаются.





«В этой связи и усилена работа по выявлению нарушителей. В любом случае, прав человек или не прав, работа посольства связана с защитой интересов и прав наших граждан. Наше посольство небольшое. У нас всего четыре дипломата, один консул. Не совру, если скажу, что наш консул работает без выходных. Буквально ежедневно консул находится в аэропорту. Бывают случаи, что ему нужно посетить клиники, поскольку граждан много и работы много. Люди приезжают и для лечения. Бывают случаи с запущенными стадиями болезней, которые требуют вмешательства со стороны посольства. Бывают недовольные оказанной услугой и просят помочь», - рассказал посол.





По словам дипломата, точной статистики о том, скольким казахстанцам отказан въезд в Корею, не было получено, хотя информация у МИД Кореи запрашивалась. При этом посол отметил, что Южная Корея, как и Казахстан и любая другая страна, не обязана представлять такую информацию.





«Проблемы возникают практически каждую неделю. По каждому случаю мы направляем ноту в Министерство иностранных дел Южной Кореи и разбираемся. Бывало, что вопросы решались на месте. У Южной Кореи есть методика определения, научные подходы, опыт не только со странами Центральной Азии. Но в целом, обоснование у них достаточно хорошее. Иногда возразить трудно. Они не просто придираются. Но мы их не защищаем. Наша обязанность защитить интересы и права граждан Казахстана. В большинстве случаев задерживают обоснованно, потому что человек предоставляет недостаточно информации о своей поездке. Они не могут составить полную картину. К примеру, почему летом он везет зимние вещи и так далее», - пояснил Дулат Бакишев.



