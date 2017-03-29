Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию 13 октября 2016 года с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

Американский музыкант и поэт Боб Дилан получит Нобелевскую премию в эти выходные. Об этом в среду, 29 марта, сообщает «Би-би-си», передает передает Lenta.ru





Представители Шведской академии заявили, что встретятся с лауреатом в Стокгольме, где у него запланировано два концерта.





Отмечается, что он не станет лично читать традиционную Нобелевскую лекцию, которая является обязательным условием для получения премии, а пришлет видеозапись.





Ранее секретарь академии поставила Дилану ультиматум: если он не прочитает лекцию до 10 июня, он не получит денежное вознаграждение, которое составляет восемь миллионов шведских крон (911 тысяч долларов).





Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию 13 октября 2016 года с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Представители учреждения долгое время не могли выйти на связь с музыкантом, который в итоге отказался присутствовать на церемонии вручения.



