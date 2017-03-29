Биатлонисты ВКО завоевали 10 лицензий на Олимпийские игры в Южной Корее

Сильнейшими противниками для биатлонистов ВКО были команды из Павлодара, Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей.

Команда биатлонистов Восточно-Казахстанской области завершила зимний сезон с высокими результатами. Спортсмены стали одними из первых, кто уже завоевал лицензии на Олимпийские игры в Южной Корее. Свое право на участие они окончательно подтвердили, выиграв чемпионат РК по биатлону.





Спортсменов чемпионата Республики Казахстан по биатлону принял город Риддер. Первоклассные лыжные трассы не уступали тем, что были на Этапах Кубка мира, Азиатских играх, Всемирной Универсиаде 2017 года, сообщили в региональной службе коммуникаций.





Республиканский турнир был сложным для спортсменов. Как отмечает главный тренер сборной по биатлону РК Михаил Дудченко, чувствовалась усталость биатлонистов после международных соревнований этого года. Несмотря на это, команды выложились на все 100 % и показали свое мастерство. Биатлонисты ВКО заняли первое место в общекомандном зачете, а Галина Вишневская, Ян Савицкий, Ольга Полторанина победили еще и в разных категориях.





-Для нас, как восточноказахстанцев, было приоритетом занять первое место. Риддер - город, где мы постоянно тренируемся, хорошо знаем все трассы. Наши спортсмены показали высокие результаты. Мы довольны этим сезоном, - сказал Михаил Дудченко.





Стоит отметить, что Галина Вишневская выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке, спринте, смешанной эстафете. В индивидуальной гонке Ян Савицкий занял третье место, а Ольга Полторанина второе. Кроме этого, участвуя в вместе в синглмиксе, спортсмены стали чемпионами.





Чемпионат РК стал успешным и для юниорки Елизаветы Бельченко. Девушка показала прогресс, завоевав второе место в масс-старте.





Сильнейшими противниками для биатлонистов ВКО были команды из Павлодара, Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей.





Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ВКО, благодаря своим высоким результатам по итогам игр зимнего сезона биатлонисты завоевали 5 мужских и 5 женских лицензий на Олимпийские игры в Южной Корее. ###



