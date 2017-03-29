Героев нашумевшего ролика привлекли ответственности в Мангистау
29 марта 2017, 18:14
На видео запечатлено, как группа автолюбителей нарушает ПДД, пересекает сплошную линию и выезжает на полосу встречного движения.
Четверых водителей - нарушителей, попавших в интернет, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в РОВД Мунайлинского района, передает "Лада".
Пользователь портала прислал видео под названием "Мажорики веселятся", на кадрах которого видно, как группа автолюбителей нарушает правила дорожного движения, пересекает сплошную линию и выезжает на полосу встречного движения.
В РОВД Мунайлинского района сообщили, что всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
- В отношении троих водителей составлены протоколы по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб) КоАП РК. Водителям автомобилей марки Toyota Sequoia, Hyundai Sonata и Daewoo Gentra предстоит выплатить штраф в размере 11 435 тенге. А также в отношении водителя автомобиля Toyota Land Cruiser составлен административный протокол по части 3 статьи 596 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РК. Материалы дела направлены в суд, - сообщили в ведомстве.
Лиана Рязанцева.
Фото: кадр из видео.
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