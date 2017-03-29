Дарига Назарбаева посетила военные объекты Шымкентского гарнизона
29 марта 2017, 18:38
Парламентарии ознакомились с организацией несения боевого дежурства в воинских частях войск противовоздушной обороны и авиационной базы.
Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана во главе с председателем Комитета Даригой Назарбаевой посетили Шымкентский гарнизон Вооруженных Сил Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В ходе рабочей поездки сенаторы Икрам Адырбеков, Мухтар Алтынбаев, Серик Джаксыбеков, Ляззат Киинов и Георгий Ким изучили вопросы боевой готовности воинских частей Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, подразделений Национальной гвардии МВД РК и Пограничной службы КНБ РК. Они ознакомились с организацией несения боевого дежурства в воинских частях войск противовоздушной обороны и авиационной базы, где на вооружении стоят самолеты Су-25, МиГ-29 и вертолеты Ми-17, Ми-171Ш и Ми-35М, а также повседневной жизнедеятельностью и бытом личного состава.
Парламентарии оценили, как организовано взаимодействие Сил воздушной обороны с пограничной службой и органами воздушного движения. Боевые возможности продемонстрировали радиотехнические и зенитные ракетные расчеты и экипажи военной авиации.
Фото: пресс-служба Сената Парламента РК.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851005-4c4d2e55b2695045034c45b9a4613825
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...