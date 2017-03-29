Завершена работа Высшей аттестационной комиссии при Президенте РК, где прошли собеседование служащие руководящего звена местных исполнительных органов области.

Акмолинские госслужащие руководящего звена рекомендованы к повышению. Об этом сообщил глава департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Акмолинской области Берген Беспалинов в ходе брифинга, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.





По его словам в настоящее время завершена работа Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Казахстан, где прошли собеседование служащие руководящего звена местных исполнительных органов Акмолинской области – 22 руководителя.





По итогам собеседования в отношении четырех госслужащих принято решение о соответствии их занимаемой государственной должности и рекомендованы к повышению. Остальные 18 руководителей ведомств подтвердили свое соответствие на занимаемую должность.





В своем интервью руководитель управления госслужбы Акмолинской области Райхан Братаева назвала имена «отличников-управленцев». Ими стали Динара Култасова – заместитель руководителя аппарата акима области, Талгат Бультенов – руководитель управления финансов, Гулнар Кулушева – руководитель управления здравоохранения и Владимир Фелбелт – руководитель управления архитектуры и градостроительства.