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Близ АЗС в Алматинской области горел сухостой

29 марта 2017, 19:32

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Сети появилось видео пожара близ АЗС. Видеозапись опубликована на странице "eap_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что горел сухостой - два гектара камыша. Сообщение на пульт ДЧС поступило в 12:38, пожар был потушен в 14:30.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!


Фото: кадр из видео.

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