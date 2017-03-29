Близ АЗС в Алматинской области горел сухостой
29 марта 2017, 19:32
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Сети появилось видео пожара близ АЗС. Видеозапись опубликована на странице "eap_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.
В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что горел сухостой - два гектара камыша. Сообщение на пульт ДЧС поступило в 12:38, пожар был потушен в 14:30.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Фото: кадр из видео.
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