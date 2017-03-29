В Казахстане повысят доступность безопасных и качественных медицинских услуг

27 марта под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялся совещание по вопросам развития системы здравоохранения где были рассмотрены вопросы частной медицины, либерализации и дерегулирования сферы здравоохранения, а также предоставления в системе обязательного медицинского страхования (далее - ОСМС) равных условий частным медицинским организациям. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В своем выступлении председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация частных медицинских структур» Гульнара Отепова сообщила: «В нынешнем Послании Глава государства отметил, что для развития конкуренции частным медорганизациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Приятно отметить, что Минздрав уже полтора года тесно работает с бизнес-средой, и, начиная с конца января, начали создаваться рабочие группы по дерегулированию барьеров, которые мы представили, и с участием нас при Министерстве активно работает Объединенная комиссия по качеству медуслуг и бизнес-совет».

«Для определения основных направлений деятельности Министерства по дерегулированию и снижению барьеров для бизнеса проведен анализ существующей ситуации по структуре государственных и частных медорганизаций в РК и объеме оказываемых ими услуг в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - прим. ред.). В целом, анализ показывает, что представители частного медицинского бизнеса заинтересованы в получении госзаказа на предоставление амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских услуг в рамках ГОБМП», - сказал, выступая перед членами Правительства, Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Также он отметил, что созданы механизмы взаимодействия Минздрава с участниками рынка. В частности, уже полтора года функционирует Бизнес-совет. Исходя из существующих механизмов взаимодействия с бизнесом, Минздрав определил три основных направления для дерегулирования: институциональное дерегулирование, дерегулирование процессов и пересмотр контрольно-надзорных функций Министерства.

Также он подробно остановился на планах работы Министерства. В частности, он сообщил, что будет отменено 19 устаревших СанПинов; будут внесены изменения в 24 основных СанПинов в целях исключения требований, являющихся барьером для бизнеса.

Для дальнейшего привлечения бизнеса будет пересмотрена методика тарифообразования. В частности, предусмотрено возмещение затрат частника на обновление основных средств, будет рассмотрен вопрос сооплаты за дорогостоящее лечение. Наряду с этим, в Правилах выбора поставщиков медицинских услуг будет исключено понятие субподряда, снижены нормы количества прикрепленных граждан на один участок врача общей практики, сокращен перечень требуемых документов.

В рамках развития ГЧП будут упрощены процедуры подготовки проектов, созданы условия для гарантирования потребления услуг объектов ГЧП, в том числе через заключения долгосрочных договоров.

«Результатом дерегулирования и снижения барьеров для частных медорганизаций станет: увеличение финансирования по ГОБМП и ОСМС частников на амбулаторном уровне до 20%, на стационарном уровне до 15%. Передача 17 государственных функций в конкурентную среду, неправительственному сектору и саморегулируемым организациям. Таким образом, за счет повышения конкуренции будет повышена доступность качественных и безопасных медицинских услуг для населения», - резюмировал министр.