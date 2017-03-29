Житель Костанайской области убил жену, оставив детей сиротами
29 марта 2017, 19:48
Мужчину лишили родительских прав.
Житель Костанайской области убил свою супругу. Без матери осталось двое сыновей. Об этом сообщила сотрудник прокуратуры города Эльмира Нурканова, передает "Алау".
Происшествие случилось Тарановском районе в 2011 году. Мужчина причинил тяжкие телесные повреждения матери детей, повлекшие смерть жены. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с наблюдением у врача-психиатра. Также ему было назначено лечение от психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя», — сообщила Эльмира Нурканова.
На момент гибели матери одному сыну было 3 года, второму 1 год. Сегодня дети проживают с бабушкой, оформившей над ними опеку. Решением суда отец лишен родительских прав. С него взысканы алименты на содержание детей.
За 3 месяца 2017 года судом вынесено 16 решений о лишении 17 граждан родительских прав в отношении 32 несовершеннолетних детей. В 2016 году таких решений было 30.
Фото: minval.az.
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