Меркель рассказала, при каком условии готова покинуть пост канцлера

В сентябре 2017 года в Германии состоятся парламентские выборы, от итогов которых зависит, кто станет канцлером ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель может уйти в отставку, если необходимость идти на компромиссы на работе приведет к "продолжительной деформации" ее личности, передает передает РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt.





Об этом Меркель заявила на презентации книги под названием "Позиция — это сила" бывшего министра юстиции ФРГ Сабины Лойтхойссер, отмечает издание. Вопрос был задан на фоне обсуждения проблемы государственных интересов и личных свобод граждан. С точки зрения канцлера ФРГ, в свете террористической угрозы люди справедливо ожидают, что государство обеспечит их безопасность, но будет при этом заботиться о свободе личности.





По словам канцлера, политик всегда должен задавать себе вопрос: "Насколько далеко я готов зайти в поисках компромисса?". Однако свой предел она назвать отказалась, отметив, что "уходить в отставку пока не собирается", сообщается в статье.





В сентябре 2017 года в Германии состоятся парламентские выборы, от итогов которых зависит, кто станет канцлером ФРГ. Христианско-демократический союз Меркель считается фаворитом предвыборной гонки, однако серьезную конкуренцию ей составляют набирающие популярность социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.



