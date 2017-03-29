Аким Кызылординской области ознакомился с развитием МСБ в районах

29 марта аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев побывал с рабочей поездкой в Шиелийском и Жанакорганском районах, где провел заседания активов по развитию малого и среднего бизнеса и ознакомился с работой объектов предпринимательства.





В Жанакорганском районе состоялось торжественное открытие агроиндустриальной зоны, под которую отвели 159 гектаров земли. На территорию зоны проведено электричество и поливная вода, отведены участки под посадки и строительство теплиц. На 2 гектарах земли будет разбит сквер, на котором посажены 1400 саженцев. Также в сквере будут построены детские игровые площадки и бассейн. На сегодня 10 предпринимателей планируют получить на территории агроиндустриальной зоны участки, открыть производства и трудоустроить 48 безработных граждан.





В марте 2016 года в Шиелийском районе начал работу цех «Аруана», производящий 400 литров шубата в день. На предприятии трудоустроены 5 человек, готовая продукция поставляется в Алматы, Актобе и Кызылорде. На дальнейшее развитие хозяйства были приобретены 1800 гектаров земли в окрестностях Сауыскандык. С февраля 2017 года были открыты цеха по выпуску сметаны, йогурта, молока и айрана, где трудоустроены еще 5 человек.









В 2016 году в Шиели была запущена и птицеферма ТОО «Мөлдір и К», где выращивается 12 тысяч цыплят. На предприятии планируют производить 3,5 млн. яиц в год. В будущем на ферму завезут еще 10 тысяч цыплят мясной породы и будут производить 65 тонн мяса птицы в год.





В декабре прошлого года был сдан в эксплуатацию торговый комплекс «Береке» в Шиелийском районе общей площадью 8 тыс. кв.м. На территории комплекса расположены торговый центр из 160 бутиков, гостиница на 10 номеров, учебный центр, ресторан и тойхана, торговые и детский игровой павильоны. Здесь работают 160 частных предпринимателей, всего же трудоустроено 250 человек.





На заседаниях активов по развитию МСБ в Жанакорганском и Шиелийском районах были обсуждены актуальные вопросы развития микро-, малого и среднего бизнеса в сельской местности.



