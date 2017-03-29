Ветер сносит крыши и вырывает окна в домах в Атырауской области
29 марта 2017, 21:24
Скорость воздушного потока достигает 22 м/с.
В Атырауской области бушует порывистый ветер, который срывает крыши с домов и относит обломки на десятки метров, пишет "Ак Жайык".
Синоптики еще вчера посредством sms оповестили население, что скорость воздушного потока будет достигать 22 м/с. В департаменте по ЧС сообщили, что сегодня утром в Индерском районе порывы ветра сорвали кровлю с котельной, а в Исатайском районе серьезно пострадала школа им. Хамита Ергалиева. В Атырау ветер сорвал крышу дома по Смагулова 56 (очевидцы сняли на камеру), в СМП-163 и на улице Заболотной - повалил деревья. По проспекту Азаттык, 169 на добром слове держится большой металлический лист обшивки.
К слову, спасателям активно помогают пользователи социальных сетей, которые делятся увиденным. К примеру, в микрорайоне Алмагуль в одной из квартир дома №3 вылетело пластиковое окно, в доме по ул Кулманова, 107 выбило витражные стекла.
Фото: azh.kz.
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