Пожарные Алматы спасли восьмерых детей
29 марта 2017, 22:08
Произошло горение кухонного помещения на 1-м этаже 4 этажного жилого дома.
29 марта в 20:01 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о сильном задымлении на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома по адресу: Ауэзовский район 3 мкр. д. 39 "Б", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС города Сандугаш Баймухамбетову.
По информации ДЧС, первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 20:12. Проезд к дому был загроможден частными легковыми автомобилями, так что последние несколько сотен метров бойцы добирались к горевшему дому в пешем порядке. Как оказалось, произошло горение кухонного помещения на 1-м этаже 4 этажного жилого дома.
Лестничные марши и коридоры были сильно задымлены, отрезав пути эвакуации жильцам верхних этажей. Пожарным пришлось тушение очага пожара вести одновременно со спасением людей . Из окон верхних этажей людей спускали с помощью ручных пожарных лестниц.
Всего спасено 21 человек, из них 8 детей. 15 человек эвакуировано по лестничным маршам. Принятыми мерами пожар локализован в 20:30 и
ликвидирован в 20:47. Площадь пожара составила 15 кв.м.
До прибытия пожарных подразделений житель соседнего дома мужчина 39 лет с подозрением перелома лодыжки доставлен в 7 ГКБ.
Фото: kursiv.kz.
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