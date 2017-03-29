Скот тонет, людей эвакуируют: Кызылординскую область затопило из-за паводков
29 марта 2017, 22:22
Спасатели сейчас эвакуируют жителей.
В Кызылординской области власти объявили режим ЧС. Там уже подсчитывают убытки от паводков. Вышедшая из берегов Сырдарья натворила множество бед и даже попала в отчеты правительства как особо опасная, сообщает телеканал "КТК".
Фермеры теряют скот, жителей эвакуируют из опасных зон. Спасатели тем временем взрывают лед на реке, чтобы ликвидировать заторы.
Крестьяне на лодках плавают вокруг своих сараев и загонов, считают всплывшие трупы животных, под водой же сотни овец и коров. Ещё несколько дней назад, кажется, все было благополучно, и вдруг неожиданно ночной потоп. Это Сырдарья из-за ледяных заторов вышла из берегов.
Свои потери крестьяне ещё только подсчитывают. Масштаб ЧП станет ясен, когда вода сойдет. А пока только в двух хозяйствах Казалинского района владельцы говорят о пропаже 300 овец, а также коров и лошадей. Оставшиеся животные вплавь добираются до сухих возвышенностей. И стоят на маленьких островках уже третьи сутки.
Хорошо еще человеческих жертв удалось избежать. От некоторых домов вода остановилась буквально в метрах. Спасатели сейчас эвакуируют местных жителей. Сырдарья отрезала от цивилизации несколько аулов, люди просто не могут теперь оттуда выбраться. Во многих местах размыло дороги, их просто нет - сплошная вода.
Серик Сыздыков, начальник отдела ДЧС Кызылординской области:
- На вертолете мы все облетели, посмотрели. Жители из опасных участков мы эвакуируем в безопасные места. Сейчас работают мобильные группы, помогаем людям. Ситуация находится под контролем.
В Казалинском районе вчера объявили режим ЧС. От наводнения пострадали сельские округа Басыкара, Сарыозек и Кумжиек. А ведь, кажется, ничего не предвещало беды, просто была дождливая погода. Спасатели работают в этих местах уже не первый день, взрывают лед на реке. Но заторов так и не удалось избежать, поэтому Сырдарья и вышла из берегов.
Местные жители удивляются: такого потопа в этих местах не было лет 50. Фермеры надеются на компенсацию и негодуют: никаких предупреждений они не получали. Тем временем вода в реке прибывает, и это может грозить новыми бедами.
Галина Базаева.
Фото: кадр из видео.
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