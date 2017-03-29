Скот тонет, людей эвакуируют: Кызылординскую область затопило из-за паводков

В Кызылординской области власти объявили режим ЧС. Там уже подсчитывают убытки от паводков. Вышедшая из берегов Сырдарья натворила множество бед и даже попала в отчеты правительства как особо опасная, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Фермеры теряют скот, жителей эвакуируют из опасных зон. Спасатели тем временем взрывают лед на реке, чтобы ликвидировать заторы.

Крестьяне на лодках плавают вокруг своих сараев и загонов, считают всплывшие трупы животных, под водой же сотни овец и коров. Ещё несколько дней назад, кажется, все было благополучно, и вдруг неожиданно ночной потоп. Это Сырдарья из-за ледяных заторов вышла из берегов.





Свои потери крестьяне ещё только подсчитывают. Масштаб ЧП станет ясен, когда вода сойдет. А пока только в двух хозяйствах Казалинского района владельцы говорят о пропаже 300 овец, а также коров и лошадей. Оставшиеся животные вплавь добираются до сухих возвышенностей. И стоят на маленьких островках уже третьи сутки.





Хорошо еще человеческих жертв удалось избежать. От некоторых домов вода остановилась буквально в метрах. Спасатели сейчас эвакуируют местных жителей. Сырдарья отрезала от цивилизации несколько аулов, люди просто не могут теперь оттуда выбраться. Во многих местах размыло дороги, их просто нет - сплошная вода.





Серик Сыздыков, начальник отдела ДЧС Кызылординской области:





- На вертолете мы все облетели, посмотрели. Жители из опасных участков мы эвакуируем в безопасные места. Сейчас работают мобильные группы, помогаем людям. Ситуация находится под контролем.





В Казалинском районе вчера объявили режим ЧС. От наводнения пострадали сельские округа Басыкара, Сарыозек и Кумжиек. А ведь, кажется, ничего не предвещало беды, просто была дождливая погода. Спасатели работают в этих местах уже не первый день, взрывают лед на реке. Но заторов так и не удалось избежать, поэтому Сырдарья и вышла из берегов.





Местные жители удивляются: такого потопа в этих местах не было лет 50. Фермеры надеются на компенсацию и негодуют: никаких предупреждений они не получали. Тем временем вода в реке прибывает, и это может грозить новыми бедами.









Галина Базаева.



