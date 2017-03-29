В Актау комиссия расследует обстоятельствах смерти четырехлетнего мальчика

В Актау специальная комиссия разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетнего мальчика. Багдан Коротченко заболел обычной ветрянкой, но меньше чем через неделю умер, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Медики, на руках которых скончался мальчик, заключили, что смерть наступила из-за слишком тяжёлых осложнений. В ответ шокированные родители обвинили врачей в том, что они потеряли драгоценное время.





Эти кадры сделали всего 10 дней назад: четырехлетний Богдан поет и танцует на утреннике в детском саду. Тогда никто и подумать не мог, что этот праздник станет для него последним. Через несколько дней он заболеет обычной ветрянкой! Хотя, по словам родителей, как обычно болезнь протекала только первые два дня. Потом появились тревожные симптомы.





Александра Емельянова, мать:





- Поднялась температура 40,6, и ребенок жаловался на ножку в области голени колена левой ноги. Вроде как ушиб - не ушиб. Но ни ссадин, ни припухлостей не было. Был осмотр врача скорой помощи. Врач сказала, что это из-за температуры, высокой температуры могут болеть суставы. Сделала нам укол от температуры, не дождавшись, чтобы она хоть как-то спала, уехала.





Малыша госпитализировали в инфекционную больницу только через 4 дня. За это время его несколько раз осматривали врачи скорой помощи и участковый педиатр. А уже на следующее утро он скончался. Предварительная причина смерти: тяжёлое течение ветряной оспы, осложнённое сепсисом. Главный вопрос: можно ли было избежать осложнения, и если можно – то кто пропустил роковой диагноз. Врачи-инфекционисты заявляют, что ребенка доставили к ним слишком поздно.





Маржан Мухаметова, и.о. заместителя главврача Мангистауской инфекционной больницы:





- Там, по идее, скорее всего, флегмона была, потому что отек был вовсю, синюшная плотная, багровая, местная температура. В данном случае ребенок поступает в тяжелом состоянии... И приняты ли правильно, как вы сказали меры, да? Все лечение, осмотр, было сделано правильно, я так думаю.





Что же на самом деле стало причиной смерти малыша, установит экспертиза через 10 дней. Но не дожидаясь результатов, родственники Богдана уже обратились в полицию.





- Ну, да, несвоевременное оказание медицинской помощи. Неправильное. Ну, я не могу судить правильное - неправильное. Они врачи. Мы же к кому идем - к врачам. Мы не медики сами. Надо тогда нам всем учиться медикам. Мы не медики.





Свое расследование уже проводят в областном управлении здравоохранения и комитете по контролю за качеством медуслуг. Там обещают дать адекватную оценку действиям врачей либо, если это будет доказано экспертизой, их бездействию.





Станислава Куцай.



