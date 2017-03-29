Водитель Mitsubishi Pajero оставил поселок Казцик без света и газа

В поселке Казцик после столкновения со столбом ЛЭП и газовой опорой дотла сгорел Mitsubishi Pajero, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





По словам очевидцев, водитель внедорожника следовал по ул. Сейдалиева на большой скорости. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение, после чего автомобиль мгновенно загорелся. Неизвестно, был ли оборудован внедорожник газовым баллоном. Очевидцы и проезжавшие мимо водители помогли владельцу Pajero выбраться. Они же и вызвали скорую помощь и пожарных.





Как рассказали очевидцы, водитель находился то ли в шоковом, то ли в состоянии алкогольного опьянения. Он конфликтовал с прибывшими медиками и пожарными. В какой-то момент он просто-напросто скрылся с места происшествия. Однако затем вернулся и стоял в отдалении.





В результате ДТП весь поселок остался без электро и газоснабжения. Прибывшие на место происшествия службы начали восстановление. По их словам, точно неизвестно, когда возобновится подача газа и света в дома. По счастливой случайности, газовая труба не нагрелась и не взорвалась, подача газа была вовремя остановлена.





В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.













Видео: очевидцы.



