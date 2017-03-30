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В Мексике разгорелся скандал из-за освобождения возможного педофила

30 марта 2017, 00:16

Суд принял решение освободить Круса, так как не нашел достаточных доказательств "удовлетворения" его сексуальных желаний.

Освобождение из-под стражи предполагаемого насильника и педофила, сына богатых родителей, вызвало скандал и протесты в Мексике, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 21-летнем Диего Крусе, который в составе группы из еще трех друзей в январе 2015 года произвел действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в штате Веракрус. Он был объявлен в розыск и задержан в Испании, куда его отправили родители, а затем выдан Мексике.

По сообщению портала Proceso, суд принял решение освободить Круса, так как не нашел достаточных доказательств "удовлетворения" его сексуальных желаний в результате действий насильственного характера. Кроме того, судья указал, что жертва в момент насилия не была в беспомощном состоянии. В ближайшие дни он должен выйти на свободу.

СМИ отмечают, что подозреваемые по делу (задержаны только двое из них) являются детьми богатых и влиятельных родителей. Однако дальнейшая судьба расследования во многом будет зависеть от реакции гражданского общества, которая уже не заставила себя ждать. Женские организации Мексики сейчас активно призывают к публичным акциям, направленным против судьи, который принял решение освободить Круса.

Фото: AP Photo/ Gustavo Aguado.

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