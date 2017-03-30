"Торпедо" сравняло счет в серии Кубка "Братина" с "Рубином"

Усть-каменогорский хоккейный клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал плэй-офф Высшей хоккейной лиги.

Усть-каменогорский хоккейный клуб "Торпедо" во втором домашнем матче полуфинальной серии плэй-офф Высшей хоккейной лиги в среду сравнял счет в противостоянии с обладателем главной награды ВХЛ – Кубка "Братина" – сезона 2010-11 годов тюменским "Рубином".





После поражения в стартовом матче полуфинальной серии со счетом 0:1, "Торпедо" и второй матч серии в Усть-Каменогорске 29 марта начало с пропущенной шайбы – уже на третьей минуте игры отличился тюменец Андрей Корабейников. Отыграться торпедовцы смогли лишь во второй двадцатиминутке – на 33-й минуте игры отличился Евгений Рымарев, он же на 37-й минуте встречи вывел "Торпедо" вперед.





В третьем периоде Рымарев оформил хет-трик на 42-й минуте игры, а окончательный счет встречи (4:1) оформил Леонид Метальников за полторы минуты до финальной сирены, поразив пустые ворота "Рубина" (тюменцы заменили вратаря на шестого полевого игрока). Счет в серии стал ничейным – 1:1, теперь серия переезжает в Тюмень, где два матча пройдут 1 и 2 апреля.





"Рубин" до этого в четвертьфинале Кубка "Братина" обыграл санкт-петербуржскую "СКА-Неву" со счетом 4:3, "Торпедо" в своей четвертьфинальной серии было сильнее другого представителя Санкт-Петербурга – "Динамо" с тем же счетом.





Для "Торпедо" участие в полуфинале является лучшим результатом в Кубке "Братина", поскольку с самого начала участия в розыгрыше ВХЛ (сезон 2010-11 годов) торпедовцы никогда дальше первого раунда игр на выживание не проходили.





"Торпедо" и "Рубин" в нынешнем регулярном сезоне ВХЛ встречались дважды: в декабре прошлого года торпедовцы были сильнее в Тюмени со счетом 3:1, а в октябре в Усть-Каменогорске российский клуб взял верх в овертайме со счетом 5:4.





Высшая Хоккейная Лига – второй дивизион открытого российского первенства после Континентальной Хоккейной Лиги. Соревнования ВХЛ организуются Некоммерческим партнерством "Высшая хоккейная лига" и являются правопреемниками Высшей Лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, которая до 2010 года была вторым по силе российским дивизионом.





Большинство участников ВХЛ являются фарм-клубами (дублями) участников КХЛ, в свою очередь, многие команды – "дублеры" клубов ВХЛ выступают в Молодежной Хоккейной Лиге. Карагандинская "Сарыарка" в сезоне 2013-14 годов выигрывала главный приз ВХЛ – Кубок Братины, за год до этого уступив в финале плэй-офф лиги нефтекамскому "Торосу".







