Россия выиграла первый этап спора с Украиной по долгу на $3 млрд

Высокий суд Лондона отказал Украине в полномасштабном рассмотрении спора с Россией о невыплаченных $3 млрд, отклонив аргументы Киева о том, что дело нужно рассматривать в широком экономическом и геополитическом контексте, передает передает РБК со ссылкой на Financial Times.





Адвокаты Украины позиционировали заем на $3 млрд как результат «масштабного незаконного экономического и политического давления» на Украину со стороны России в 2013 году, а его невыплату спустя два года — как следствие военного вмешательства России в украинские дела, включая «аннексию» Крыма. Но судья Уильям Блэр (брат экс-премьера Великобритании Тони Блэра), объявивший свое решение в среду, 29 марта, согласился с позицией России о том, что это исключительно коммерческий спор о неисполнении обязательств по долговому инструменту. Поэтому судья удовлетворил ходатайство российской защиты об ускоренном рассмотрении иска (summary judgment), которое может занять около полугода.





Решение английского суда носит не просто процедурный характер, а существенно повышает шансы России на общую победу, говорит источник РБК в российском Минфине. Судья постановил, что аргументы Украины, связанные с политической и экономической подоплекой российского кредита на $3 млрд, не подлежат рассмотрению в этом суде в рамках английского права, следует из текста решения (есть у РБК). Судья сослался на доктрину государственного акта (Foreign Act of State doctrine), по которой английские суды не могут оценивать законность действий иностранного правительства, когда такие действия происходят на территории другого государства. Обвинения со стороны Украины в том, что Россия угрожала ей применением силы и применяла государственную агрессию, подпадают под эту доктрину, а значит не могут быть рассмотрены, посчитал суд.





«В конечном счете суд имеет дело с исковым требованиям о погашении долговых инструментов, и суд решил, что возражения ответчика не подпадают под судебную защиту», — говорится в заключении судьи.





Украинская сторона уже заявила, что будет подавать апелляцию на это решение. «Сегодняшнее решение — это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию», — сказал на брифинге министр финансов Украины Александр Данилюк, цитирует его «Укринформ». Также, по его словам, судья согласился не начинать процедуру ускоренного рассмотрения дела до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля.





Министерство финансов России через компанию The Law Debenture Trust Corp. (доверительный управляющий по выпуску спорных облигаций) подало в феврале 2016 года иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины долга и процентов по кредиту, который был дан Киеву в конце 2013 года во времена президентства Виктора Януковича. Украина должна была уплатить долг до конца 2015 года, но не смогла этого сделать, объявив дефолт и мораторий на выплату этого долга. Киев предлагал реструктурировать долг на условиях как для коммерческих кредиторов, но Москва это предложение отвергла, заявив, что не согласится на списания по этому долгу.





Украина доказывала на суде в Лондоне, что соглашение 2013 года, по которому Россия купила украинские гособлигации на $3 млрд, не имеет законной силы, так как было заключено по принуждению со стороны Москвы и с нарушением украинского бюджетного законодательства (РБК подробно излагал аргументы Украины).



