В Казахстане среди госслужащих самыми коррумпированными оказались врачи

Почти сотню госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности с начала года. Из них больше половины - врачи. Об этом сообщил первый зампред Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает телеканал " Об этом сообщил первый зампред Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает телеканал " Алматы ".





По его словам, в прошлом году наказали 80 должностных лиц, из них более 20 получили тюремные сроки. В числе самых коррумпированных городов оказались: Павлодар, Костанай, Кызылорда и Алматы.





«Только за последние десять лет финансирование данной сферы увеличилось в пять раз. И с 2005 года с 101 миллиарда до 1 триллиона тенге в 2016 году. Однако согласно международным рейтингам ВОЗ по показателям здоровья Казахстан находится лишь на 111 месте среди 145 стран. Одной из причин такого положения, на наш взгляд, являются не устраняемые коррупционные риски», - сказал заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.





Как выяснилось, врачи, в основном, берут взятки при продаже лекарств, передаче продуктов пациентам и покупке медоборудования. В агентстве потребовали чаще проводить проверки и усилить контроль за медработниками на местах, при этом для улучшения ситуации министерству здравоохранения отвели полгода.







