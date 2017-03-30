Департамент государственных доходов по Костанайской области сообщает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 579 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) налоговые органы ежегодно не позднее 30 апреля выносят приказ о признании налогоплательщиков бездействующими, сведения о которых публикуются на интернет - ресурсе уполномоченного органа не позднее даты вынесения такого приказа.

Во избежание включения в категорию бездействующих налогоплательщиков, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо исполнять налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности в сроки, установленные налоговым законодательством.

Кроме того, в список неблагонадежных налогоплательщиков включаются как налогоплательщики признанные бездействующими, так и фактически отсутствующие по месту нахождения.

Список неблагонадежных налогоплательщиков размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа, адрес сайта: www.kgd.gov.kz.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 558 Налогового кодекса, одной из форм налогового контроля, осуществляемой налоговыми органами в рабочее время по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика (налогового агента) является налоговое обследование.

С 1 января 2017 года в пункт 2 статьи 558 Налогового кодекса введен подпункт 4, согласно которому основанием для проведения налогового обследования является необходимость в подтверждении фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика, признанного бездействующим в соответствии со статьей 579 Налогового кодекса.