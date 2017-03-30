 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 93%

Влажность: 75%

Давление: 697 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.00

30 марта 

Курс НБРК

315.15

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.50

Продажа

315.00

АСТАНА

Покупка

314.50

Продажа

315.00

Подробнее
341.50

30 марта 

Курс НБРК

340.05

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.50

Продажа

341.50

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

341.50

Подробнее
Новости за сегодня

О признании налогоплательщиков бездействующими

Департамент государственных доходов по Костанайской области сообщает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 579 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) налоговые органы ежегодно не позднее 30 апреля выносят приказ о признании налогоплательщиков бездействующими, сведения о которых публикуются на интернет - ресурсе уполномоченного органа не позднее даты вынесения такого приказа.

Во избежание включения в категорию бездействующих налогоплательщиков, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо исполнять налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности в сроки, установленные налоговым законодательством.

Кроме того, в список неблагонадежных налогоплательщиков включаются как налогоплательщики признанные бездействующими, так и фактически отсутствующие по месту нахождения.

Список неблагонадежных налогоплательщиков размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа, адрес сайта: www.kgd.gov.kz.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 558 Налогового кодекса, одной из форм налогового контроля, осуществляемой налоговыми органами в рабочее время по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика (налогового агента) является налоговое обследование.

С 1 января 2017 года в пункт 2 статьи 558 Налогового кодекса введен подпункт 4, согласно которому основанием для проведения налогового обследования является необходимость в подтверждении фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика, признанного бездействующим в соответствии со статьей 579 Налогового кодекса.


30 марта 2017, 07:46
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Костанайской области

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код