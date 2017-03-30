В Алматы вдова известного актера может оказаться с детьми на улице

Многодетная мать, вдова известного актера драмы Шалкара Уркимбаева обратилась к нам в редакцию за помощью. Женщину с детьми могут выселить из служебной квартиры, которую получил ее муж при жизни от администрации театра имени Ауэзова. Куда идти и что делать Оксана Уркимбаева не знает: все двери, в которые она стучалась с просьбой помочь, оказались наглухо закрыты.

Общежитие Шалкару Уркимбаеву выдали еще в 2008 году. 4 года спустя 30-летний актер при загадочных обстоятельствах трагически погиб. Оксану с ее малолетними детьми все это время поддерживают соседи. Они и сейчас не оставляют ее в беде.

Сама Оксана на судьбу не ропщет, детки живы-здоровы и это главное. За эти годы она научилась быть в семье и отцом, и матерью. Трудности ее не пугали, все-таки крыша над головой есть. И возможно, будет расширение, в очереди на госжилье она 3-х тысячная. Но в июне прошлого года пришла тревожная весточка- извещение о выселении. Тогда женщина смогла уговорить руководство театра об отсрочке. Но в феврале этого года ее вызвали в суд в качестве ответчика.

Маленькая квартирка в 13 квадратов и есть предмет спора между администрацией театра и вдовой известного актера. Сейчас по инициативе театралов, спор решается в суде, но вероятность остаться женщине с четырьмя детьми на улице очень высока.

Как помочь соседке - люди не знают: возмущаются, сетуют на несправедливость, высказывают гневные реплики в адрес директора театра.

«В данный момент идет суд, но у меня нет защищающего меня адвоката, я не знаю куда обратиться, сейчас адвокатам деньги тоже надо платить. Мне некуда идти, сейчас например, если квартиру снимать , они тоже с детьми не пускают на квартиру, у меня безвыходное положение, театр должен по закону мне предоставить жилье», - сказала вдова Ш. Уркимбаева Оксана Уркимбаева.

Чтобы узнать, почему эти заветные 13 квадратов понадобились театру, журналисты обратились к его директору. Ерлан Билал оказался в служебной командировке в Астане. Но без утайки ответил на вопросы. Как утверждает он, женщина после смерти мужа вышла замуж и даже родила ребенка. И теперь это уже не семья Шалкара Уркимбаева, а посему и занимают площадь они незаконно.

«Мы уступили им, сделали уступки, пока чтобы она пришла в себя, сделала себе жилье, мы терпели, дали ей время, но она никаких действий не делала и поэтому, наши сотрудники тоже жалуются, почему она незаконно живет в нашем общежитии, которое принадлежит театру, почему мы не живем там, у нас тоже семья, у нас тоже дети, она проживает незаконно, мы это, Оксане объяснили, она не поняла и мы были вынуждены обратиться в суд», - отметил директор Казахского государственного драматического театра имени М. Ауэзова Ерлан Билал.

Прошло уже два заседания суда. Чья сторона окажется правой, ответить пока трудно. Оксана утверждает, что никакого нового мужа у нее нет, есть только полуторагодовалый сынишка, которого родила по настоянию врачей. Она все еще вдова Шалкара Уркимбаева, которого помнят как пылкого Ромео. Последней его работой стала драма «Кыз муны» - «Девичья печаль». В ситуации, которую переживает его семья, название пьесы очень символично.

Источник - телеканал Алматы