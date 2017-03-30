В четверг в Казахстане прогнозируют осадки

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки и сильный порывистый ветер, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе республики - метель, на юге - гроза, юго-западе-пыльная буря. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25, днем местами более 30 м/с, местами низовая метель, туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28, днем на юго-западе более 30 м/с. В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Актюбинской области ожидается местами низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, туман, ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Атырауской областях местами ожидается ветер 15-22, в Атырауской-туман. В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Алматы +16, к вечеру - ливневый дождь.

В Астане +2, частично облачно, снег.

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Фото с сайта oxu.az