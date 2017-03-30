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"Отпентагонят и бросят": представитель МИД РФ Захарова пристыдила США за заявление по Мосулу

30 марта 2017, 06:34

Захарова прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила Пентагон, возложивший ответственность за решение гуманитарных проблем в Мосуле на власти Ирака, пишет РИА новости.

Как отметила Захарова, представитель американского оборонного ведомства на вопрос, может ли коалиция организовать в городе гуманитарные коридоры по типу сирийского Алеппо, заявил, что за координацию гуманитарной помощи отвечает иракское правительство.

"Где НПО, где защитники и поборники прав человека? Где умеренные трубадуры Алеппо? Даже вам стыдно за эти слова американского оборонного ведомства? Запомните, так будет с каждым государством, которое не в состоянии интеллектуально и физически за себя постоять, — отпентагонят и бросят", — написала она на своей странице в Facebook.

В последние дни из Мосула поступали сообщения о большом числе жертв среди мирных жителей в результате авиаударов в западной части города. Так, курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида. Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заверила, что проведет расследование инцидентов. Иракская армия заявляет, что операция не будет остановлена.

Командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения в результате авиаударов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН из-за действий коалиции в Мосуле.

Фото © РИА Новости. Евгения Новоженина


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