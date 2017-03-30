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Две полоски как оружие: в Москве сдают в аренду положительные тесты на беременность

30 марта 2017, 06:58

Стоимость проката описанной палочки – 1000 рублей в день.

В Москве начал развиваться новый вид бизнеса. После букетов в сто одну розу и пакетов крутых марок, в аренду в столице начали сдавать положительные тесты на беременность. Предполагается, что такой тест поможет выйти замуж.

Стоимость услуги — 1000 рублей. Это за один день. Доставляют до двери. Предлагают взять сразу и второй тест — с пятидесятипроцентной скидкой. Если партнер потребует новых доказательств.

Как оказалось, идея не нова. Истоки берет в США. Там беременная жительница Флориды начала продавать тесты с двумя полосками по 25 долларов за штуку. Зарабатывала, если верить её словам, чуть ли не по 200 долларов ежедневно. На эти деньги оплатила учебу в колледже. Процветает подобный бизнес и на Украине.

Остается вопрос: а кто клиенты? И зачем им это нужно? Мало того, что такая услуга, мягко говоря, негигиенична, так и мужчины ведь не дураки. И через 9 месяцев явно придется многое объяснять. Детей-то в аренду уже не возьмешь.

Источник: Вести


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