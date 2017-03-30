В Актобе слабослышащих детей заставляют сдать дорогостоящие аппараты

Родители актюбинских детей с тугоухостью выступили против возврата речевых процессоров, передает Times.kz.

Общественное объединение «Куаныш дыбыста» выступило в защиту детей с глубокой тугоухостью. В среду утром около 20 человек собрались в здании на улице Маресьева, чтобы рассказать о том, как чиновники из министерства здравоохранения меняют «Правила оказания сурдологической помощи населению Республики Казахстан», а о детях не думают.

Как объяснили собравшиеся, они благодарны государству за бесплатные операции. Даже семимесячным малышам в Казахстане вставляют под кожу головы имплант, то есть искусственное ухо. Его гарантия составляет 70 лет. После выдают речевой процессор — это сложное электронное медицинское устройство. Его нужно настраивать по частотам, а затем учить ребенка различать сначала низкие, средние и высокие частоты. Потом учить с ним звуки. Речевые процессоры выдают раз в пять лет. Государство тоже их меняет за свой счет. Однако с 2017 года использованные процессоры потребовали возвращать подрядчикам, которые выиграют тендер по их поставке. Эта новость и вызвала возмущение родителей детей с серьезными проблемами слуха.

«Моему сыну 17 лет. Он получил новый речевой процессор и привыкал к нему целый месяц. А что говорить о маленьких детях? Для них смена процессора — это вообще шок. Пока они к нему привыкнут, ничего не слышат. Аппарат нужно настраивать. Это занимает немало времени», — рассказывает Салтанат.

«Один речевой процессор стоит 4 тысячи евро. Гарантия составляет всего лишь 2-3 года. Когда что-то изнашивается, запчасти покупают родители. Один проводок к нему стоит 15 тысяч тенге. Почему мы должны все это, купленное за свои же деньги, отдавать кому-то? Это непонятно. Такое впечатление, что кто-то хочет навариться на наших аппаратах. Просто их будут продавать за полцены и все», — говорит Евгения Сикорская.

«Гарантия на речевые процессоры дается на 3 года, а меняют их только через пять лет. В течение двух лет родители сами содержат речевые аппараты, ремонтируют за свой счет, а это стоит немалых денег», — отмечает руководитель ОО «Куаныш дабыста» Марзия Мухамбетьярова.

ОО «Куаныш дыбыста» написало письмо в министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан. Под ним собрали уже 35 подписей. Всего в Актюбинской области, по данным общественного объединения, речевые процессоры носят 74 ребенка.

Фото: timeskz