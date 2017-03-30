Полиция раскрыла фото подозреваемого в убийстве председателя судмедэкспертизы Костаная

По делу об убийстве председателя амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой в розыск объявлен Руслан Гафаров.

Костанаец разыскивается полицией за совершение тяжкого преступления — убийства, передает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

По делу об убийстве председателя амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой в розыск объявлен Руслан Гафаров. Полицейские распространили новые фотографии подозреваемого.





«Департаментом внутренних дел Костанайской области разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления — убийства Гафаров Руслан Рамильевич, 1977 года рождения уроженец Костаная», — говорится в распространенном сообщении.

Приметы: плотного телосложения, рост 175-180 см, волосы темные короткие, имеет лобные залысины, может носить усы и бороду.

Полицейские призывают при получении какой-либо информации о местонахождении подозреваемого сообщить в ДВД Костанайской области по телефонам: (код 8-7142) 526111, 526112 или по сотовому телефону на «102» (звонок бесплатный).





Напомним, убийство Рашиды Сандыбаевой было совершено утром 20 февраля в Костанае, в квартире, где жила Сандыбаева. Женщине было нанесено множество ножевых ранений, большинство из которых оказались несовместимы с жизнью.

По данному делу была задержана коллега убитой — Зауреш Изалдина. Суд № 2 Костаная удовлетворил ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы Зауреш Изалдиной, 1972 года рождения, подозреваемой в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».





Как сообщила пресс-секретарь Костанайского областного суда Индира Кусаинова, в 2017 году между потерпевшей — председателем амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Рашидой Сандыбаевой и подозреваемой произошел конфликт на почве профессиональной деятельности.

По данным пресс-службы областного суда, с целью реализации задуманного убийства, подозреваемая привлекла своего бывшего пациента, обещая ему заплатить денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов США.