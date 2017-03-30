Модель из Румынии продала свою девственность на аукционе за 2,3 млн евро

Как объяснила девушка ранее, она не намерена "дарить девственность тому, кто может её бросить".

18-летняя Александра Кефрен из Румынии, прославившаяся своим заявлением о намерении продать девственность на аукционе, рассказала, что нашла покупателя. По данным Metro, цена вопроса составит 2,3 миллиона евро.

Как сообщает издание, покупателем стал бизнесмен из Гонконга. По словам самой девушки, она уже общалась с мужчиной.

Известно, что на встрече Александру будут сопровождать эскорт-агентство Cinderella Escorts, которое является организатором аукциона. Агентству также полагается 20 процентов от указанной суммы.

Александра работает моделью и участвует в фотосессиях, демонстрируя нижнее бельё. Своё решение продать девственность девушка мотивировала нежеланием "дарить её тому, кто может её бросить". Судя по всему, позицию Александры разделяют многие: Cinderella Escorts получило свыше 300 запросов от девушек, также желающих продать девственность.





Фото: Facebook.com/Aexandrakhefren, источник - Лайф