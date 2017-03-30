Более ста осужденным в Казахстане отказали в амнистии

Основной причиной отказа стало то, что они не в полном объеме возместили причиненный ущерб.

Более ста осужденным в Казахстане отказано в амнистии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

«Реализация Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» вступает в завершающую стадию. На 29 марта 2017 года с момента реализации закона, судами рассмотрено свыше 12 тысяч материалов. При этом всего по республике из мест лишения свободы освободились чуть более одной тысячи осужденных. Еще около пяти тысяч человек, отбывавшие срок наказания без изоляции от общества и состоящие на пробационном контроле, также освобождены по решению суда», - сообщили в республиканском ведомстве пенитенциарной системы.

Порядка трем тысячам осужденным судом сокращены неотбытые части срока наказания, в том числе 1234 осужденным, находящимся в местах заключения.

Вместе с тем, более ста осужденным отказано судом в применении к ним гуманного акта по различным причинам. Основная из них заключается в том, что осужденный не в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлением.

«Однако если в течение времени, предусмотренного законом об амнистии, будет возмещен ущерб в полном объеме, у осужденного появится возможность обратиться в суд повторно», - подчеркнули в Комитете УИС.