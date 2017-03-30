В Костанае пропали две сестры
30 марта 2017, 09:06
Последний раз их видели на остановке «Тепличный комбинат».
Две сестры пропали в Костанае. Сообщение об их исчезновении появилось в социальных сетях, пишет портал Алау.
Сообщается, что 23-летняя Гежа Анжела Юрьевна и 16-летняя Гежа Антонина Михайловна проживают в посёлке Жуковка. Они возвращались из Костаная в поселок 25 марта и исчезли. Последний раз их видели на остановке «Тепличный комбинат».
Анжела была одета в розовую куртку, чёрное трико и чёрно-белые кеды. На Антонине - белая куртка, джинсы и уги.
Фото: соцсети
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