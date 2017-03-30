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Сильный ветер в Уральске снес крышу с дома и сломал дерево

30 марта 2017, 09:13

Сотрудники ДЧС спешно устранили возможную опасность.

В Уральске сильный порыв ветра сорвал крышу одного из домов по улице Щурихина. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС спешно устранили возможную опасность — крыша могла упасть на прохожих, пишет "Уральская неделя".



По улице Кердери (бывшая Сурова) сильный ветер повалил дерево. В результате падения пострадал автомобиль местного жителя.



На пересечении проспекта Достык и улицы Маметовой сильный ветер повернул светофор в другую сторону.



Фото: uralskweek.kz

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