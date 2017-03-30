Британский боксер Сондерс: Я готов отправиться в Казахстан

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) в очередной раз заявил о готовности отправиться в Казахстан для проведения боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) , передает , передает Vesti.kz





"Он, очевидно, хочет поединка в Казахстане, потому что это его мечта. Я знаю, что если я приеду в Казахстан, то проиграю ему два раунда еще до того, как прозвенит первый гонг. Я готов поехать туда и поставить все на кон, в том числе мой титул чемпиона мира. Я готов сделать это, чтобы моя мечта стала реальностью, так как это и мой бой мечты, а не только Головкина. Он неплохой парень, но это просто бизнес. Наш бой может стать историей, и я верю, что у меня есть все необходимое в моем арсенале, чтобы побить его.





Я готов дать Головкину всё, что он хочет, лишь бы наш бой состоялся. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось этим летом. У меня нет личной неприязни или ненависти к нему, но я просто хочу увидеть, насколько я хорош. Я бы хотел проверить себя в бою с ним.





Если что-то не получается и Головкин увильнет от боя, то я бы с радостью встретился с Котто. Это бой, который мне действительно нравится", - сказал Сондерс в интервью Worldboxingnews.net.





В свою очередь его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что британец будет драться в июне вне зависимости от результатов переговоров с командой Головкина. По его словам, стороны уже согласовали финансовые условия, и теперь они ждут ответа от представителей GGG. В то же время британцы установили дедлайн для команды Головкина.



