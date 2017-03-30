В Аргентине одобрили легализацию медицинского использования каннабиса

Сенат национального конгресса Аргентины в среду одобрил легализацию использования масла каннабиса для лечения больных рядом заболеваний, в том числе эпилепсией и фибромиалгией,

Инициатива была одобрена практически без обсуждения и единогласно, отмечает портал La Nacion. Ранее, еще в ноябре 2016 года, за частичную легализацию использования марихуаны выступила палата депутатов местного парламента.





Министерству здравоохранения страны поручено гарантировать обеспечение пациентов, нуждающихся в таких препаратах, данными лекарствами бесплатно, а также импортировать их в случае необходимости. Также разрешается выращивание марихуаны соответствующими ведомствами в нужных объемах.





При этом самостоятельное выращивание марихуаны для собственного потребления в Аргентине остается под запретом в отличие от соседнего Уругвая, давно легализовавшего такую возможность.





В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при предъявлении специальной карточки (до 40 граммов ежемесячно).