В Аргентине одобрили легализацию медицинского использования каннабиса
30 марта 2017, 09:34
Также разрешается выращивание марихуаны соответствующими ведомствами в нужных объемах.
Сенат национального конгресса Аргентины в среду одобрил легализацию использования масла каннабиса для лечения больных рядом заболеваний, в том числе эпилепсией и фибромиалгией, передает РИА Новости.
Инициатива была одобрена практически без обсуждения и единогласно, отмечает портал La Nacion. Ранее, еще в ноябре 2016 года, за частичную легализацию использования марихуаны выступила палата депутатов местного парламента.
Министерству здравоохранения страны поручено гарантировать обеспечение пациентов, нуждающихся в таких препаратах, данными лекарствами бесплатно, а также импортировать их в случае необходимости. Также разрешается выращивание марихуаны соответствующими ведомствами в нужных объемах.
При этом самостоятельное выращивание марихуаны для собственного потребления в Аргентине остается под запретом в отличие от соседнего Уругвая, давно легализовавшего такую возможность.
В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при предъявлении специальной карточки (до 40 граммов ежемесячно).
Фото с сайта Dutch Passion
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