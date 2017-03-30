Уже завтра закрывается набор претендентов на получение квартиры

Квартиры раздаются жителям Казахстана бесплатно за счет бюджета компании Almacloud.kz. Срок, 31 марта 23:59. Участвующих около 2000 человек, со всех городов Казахстана.





28 января 2017, уже первую квартиру получил Аскар Сулейменов из Атырау за 21 000 тенге. Видеорепортаж вручения: www.youtube.com









После 31 марта, будет разыграна квартира, этажом выше от квартиры Аскара Сулейменова.





Мы все знаем, с какими сложностями в жизни можно столкнуться в нашей стране. Подчас люди не могут позволить себе даже самые простые покупки, не говоря об автомобиле или квартиры.





Проблема с приобретением жилья особо важна. Это проблема, которая постоянно напоминает о себе, вызывая раздражение, бессилие, неуверенность в себе и своих возможностях. Вы возвращаетесь в съемное жилье, думаете о том, что скоро надо снова платить владельцу, а в душе так хочется обзавестись своим жильем. Однако ипотеку могут себе позволить далеко не все люди.





Решение проблемы – участие в данном проекте! В данном случае все честно и прозрачно. Есть ГАРАНТИРОВАННЫЙ призовой фонд, и есть участники, которые случайным образом выбираются из общего числа. Никто не может влиять на этот процесс, все происходит именно по воле случая.





Вы просто проходите процесс регистрации www.almacloud.kz , после чего получаете номер участника. Нужно выбрать для себя пакет стоимостью от 3600 до 26000 тенге и оплатить его. Номера участников опускаются в барабан, он крутится, и авторитетные люди, которым доверяет вся страна, вытаскивают номер победителя розыгрыша.









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