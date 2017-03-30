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Антитеррористические учения проходят в Усть-Каменогорске

30 марта 2017, 09:43

Жителям прилегающей территории на время учений рекомендовано ограничить передвижение.

На территории города Усть-Каменогорск проводится учебная антитеррористическая операция, передает Yk-news.kz со ссылкой на ДКНБ РК по ВКО.

Жителям прилегающей территории на время учений рекомендовано ограничить передвижение. В том числе исключить появление в зоне проведения антитеррористической операции.

Операция проводится областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом. Мероприятие плановое.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Фото: rtr-vesti.ru

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