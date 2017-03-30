Антитеррористические учения проходят в Усть-Каменогорске
30 марта 2017, 09:43
Жителям прилегающей территории на время учений рекомендовано ограничить передвижение.
На территории города Усть-Каменогорск проводится учебная антитеррористическая операция, передает Yk-news.kz со ссылкой на ДКНБ РК по ВКО.
Жителям прилегающей территории на время учений рекомендовано ограничить передвижение. В том числе исключить появление в зоне проведения антитеррористической операции.
Операция проводится областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом. Мероприятие плановое.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Фото: rtr-vesti.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851060-7c159a8e4d357dc854297c143dbb008c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...