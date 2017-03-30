Холдинг «Байтерек» расширяет сотрудничество с финансовыми институтами Бельгии и Италии

В Брюсселе глава Холдинга встретился с генеральным директором «AWEX» Шанталь Де Блё и генеральным директором и председателем исполнительного комитета «Credendo Group» Дирк Терведюве.

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Ерболат Досаев совершил рабочую поездку в Бельгию и Италию, в рамках которой провел ряд деловых встреч с руководством крупных финансовых институтов и компаний по вопросам сотрудничества.





В Брюсселе глава Холдинга встретился с генеральным директором «AWEX» Шанталь Де Блё и генеральным директором и председателем исполнительного комитета «Credendo Group» Дирк Терведюве.





Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области продвижения экспорта и привлечения инвестиций, а также создание совместной платформы АО «ЭСК «KazakhExport» (дочерней организации Холдинга) и «AWEX» с целью поддержки продвижения внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций. В ходе переговоров Ерболат Досаев отметил, что «KazakhExport» расширил спектр механизмов по поддержке экспорта. Среди них предоставление государственных гарантий, субсидирование процентных ставок по финансированию экспорта и интеграция с механизмами поддержки других дочерних компаний Холдинга». В свою очередь бельгийская сторона выразила заинтересованность в возможной имплементации обсуждаемых инициатив.





Кроме того, рассмотрен вопрос сотрудничества в области проектной деятельности по линии дочерней организации Холдинга, ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund». Говоря о его возможностях, Ерболат Досаев подчеркнул, что «Фонд финансирует разработку проектов до его финансового закрытия на основе «плата за успех», разделяя риски проекта с потенциальными инвесторами и заемщиками». Бельгийская сторона отметила готовность совместной работы по поиску и софинансированию потенциальных проектов.





На встрече с генеральным директором и председателем исполнительного комитета «Credendo Group» Дирком Терведюве Ерболат Досаев обсудил вопросы создания единого механизма по поддержке и продвижению внешней торговли и привлечению иностранных инвестиций. Бельгийская сторона отметила важность получения подробной информации.









В Риме Ерболат Досаев провел переговоры с генеральным и финансовым директорами компании «Cassa Depositi e prestiti Group» Фабио Галлиа и Антонелла Балдино, председателем Совета Директоров «Simest» Сальваторе Ребеччини и управляющим директором «SACE» Терезой Сапонара, управляющим директором по международным делам «Confindustria» Камиллой Чионини Визани и директором Координационного офиса по продвижению «ICE» Джованни Саччи.





С Председателем Совета Директоров «Simest» Сальваторе Ребеччини и управляющим директором «SACE» Терезой Сапонара обсуждались вопросы сотрудничества в области взаимной торговли и совместного продвижения экспорта на соседние рынки. Итальянская сторона выразила заинтересованность в выработке механизмов продвижения итальянских бизнес интересов и привлечения долгосрочных инвестиций в регион.





Кроме того, рассмотрено сотрудничество Холдинга «Байтерек» с компаниями «SACE» и «Simest», в частности, привлечение долгосрочных инвестиций в инфраструктурные и промышленные проекты. Казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность углубления сотрудничества итальянских компаний с дочерними организациями Холдинга - ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» и АО «Kazyna Capital Management».





На встрече с управляющим директором по международным делам «Confindustria» Камиллой Чионини Визани Ерболат Досаев обсудил возможность организации совместных мероприятий в рамках ЭКСПО-2017.









В ходе встречи с директором Координационного офиса по продвижению «ICE» Джованни Саччи глава Холдинга обсудил перспективы казахстанско-итальянского сотрудничества.















