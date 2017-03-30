Вопросы электронного правосудия в Республике Казахстан

Абилмажинова Аида Аскаровна

Судья Бостандыкского

районного суда г. Алматы

В последнее время в юридических изданиях активно обсуждается тема так называемого электронного правосудия и прежде всего в гражданском судопроизводстве.

Проблема разработки концепции электронного судопроизводства приобрела особую актуальность в Казахстане в связи с реализацией Стратегии-2050, направленной на дальнейшее продвижение судебной реформы в Республике Казахстан, предусматривающей формирование самостоятельной и независимой судебной власти как одной из ветвей государственной власти в Республике Казахстан, повышение эффективности и качества правосудия, достижение открытости и прозрачности судебной системы, усиление гарантий самостоятельности судов и независимости судей как непременных условий обеспечения функционирования демократического правового государства, приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами международного права и международными стандартами в области прав человека, что в конечном итоге должно привести к повышению качества взаимоотношений государства и общества.

Национальная судебная система должна стать надежной гарантией стабильности в обществе, верховенства права, неуклонного соблюдения интересов общества и государства, защиты прав и свобод казахстанцев. В этом состоит главный долг казахстанских судей в сложной работе по реализации «Стратегии-2050», - отметил Глава государства[1].

Конституция Республики Казахстан[2] провозглашает, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 1), «права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов» (ст. 12). Именно данные положения Конституции Республики Казахстан являются отправной точкой любых законодательных нововведений, в том числе и при законодательном закреплении концепции электронного правосудия.

После принятия действующей Конституции Республики Казахстан существенно активизировалась законодательная деятельность, что также положительно сказалось на эффективности правосудия. С учетом изменившихся условий жизни общества, его действительных потребностей и интересов в надлежащем правопорядке практически полностью к настоящему времени обновилось материальное и процессуальное законодательство, применяемое судами при рассмотрении и разрешении гражданских дел. Определенным итогом обновления процессуального законодательства, направленного на оптимизацию судопроизводства по гражданским делам, стало принятие Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан[3].

Вопросы электронного правосудия были затронуты Президентом Республики Казахстан на VI съезде судей Республики Казахстан, который указал на недостаточное использование в процессе судопроизводства информационных технологий[4].

Спецификой современного гражданского общества является его способность саморегулироваться. Как указывает В.А. Четвернин, «основные механизмы саморегулирования гражданского общества - это свободный рынок (экономический механизм), политическая свобода и свободный доступ к независимому правосудию (юридический механизм)»[5].

Для того чтобы юридический механизм мог нормально функционировать и выполнять регулирующую роль, необходимо постоянно расширять массив доступной информации о деятельности судов, а также выносимых ими решений. Для подлинного укрепления судебной власти, формирования уважения к суду и принимаемым им актам правосудие должно быть понятным для общества. Более того, результаты судебной деятельности должны быть прогнозируемыми. Лицам, участвующим в деле, любому пользователю соответствующей судебной информации должны быть понятны логика развития процесса и закономерность его исхода. Выносимые судом постановления и мотивы их принятия не должны оставаться загадкой для общества, чтобы не возникало оснований для различных догадок и предположений, зачастую не имеющих отношения к действительной судебной деятельности.

Возникновение правосудия связано с объективной необходимостью обеспечить правопорядок от имени государства как силы, стоящей над обществом и частными интересами отдельных граждан[6].

И.Е. Энгельман рассматривал правосудие как основу государства, «цель которого - благо граждан»[7]. В интересы государства входит забота о создании процесса, который бы в равной мере обеспечивал правовую защиту каждому простому человеку и высокопоставленному чиновнику, более богатому и менее богатому. Только при таких условиях граждане будут воспринимать суд как учреждение, «содействующее сохранению общего благосостояния и, в частности, их гражданских прав».

Как указывает И.Л. Петрухин «судебная власть оказывает управляющее воздействие на общество в целом, что ведет к стабильности социально одобряемых отношений, прогрессу в экономическом, социальном и социокультурном аспектах общественного развития. Роль судебной власти особенно возрастает в период крупномасштабных социальных реформ. Она удовлетворяет потребности общества в справедливости, равноправии и защите граждан от противоправных посягательств».[8]

На VII съезде судей Президента Казахстана Н. Назарбаев отметил, что конечная цель любой настоящей судебной реформы - это независимая и неподкупная судебная власть, где главным является честность и профессионализм судей, справедливость и доступность правосудия[9].

Полагаю, что государство, внедряя информационные технологии в гражданский процесс, реализуя модели электронного правосудия в целом, в основу ставит в качестве стратегической задачи - доступность правосудия.

В настоящее время все суды в Казахстане вооружились новейшими технологиями. Благодаря этому иски можно подавать не на бумаге, а в электронной форме. Виртуальные заявления отправляются через сайт электронного правительства. Истцы регистрируются в системе, создают личный кабинет на сайте e-gov.kz. Затем пользователь вводит необходимую информацию о себе, выбирает необходимый ему раздел, загружает файлы и отправляет их в суд.

Немаловажным является наличие в сервисе виртуальных услуг - sms-оповещение участников процессов, видео-конференц-связь, а также аудиопротоколирование хода судебного заседания и электронное архивирование документов.

На сегодняшний день плюсы электронного правосудия для всех наиболее очевидны. Во-первых, это удобство для участников процесса, многим из которых приходится не по одному разу преодолевать сотни километров, чтобы подать те или иные документы через канцелярию суда либо направлять документы почтой. Соответственно это экономия на почтовых расходах, снижение роли человеческого фактора в судебном процессе, повышение его эффективности, приобщение к стандартам, которые приняты в цивилизованном мире. Во-вторых, изменен порядок извещения участников процесса. Информация о времени, месте и дате очередного слушания ныне поступает сторонам прямо на мобильный телефон в виде sms-сообщений. Это позволяет сократить не только расходы сторон, но и сроки рассмотрения дел. Соответственно, номера абонентов - участников процесса, текст отправленного сообщения, а также извещение о доставке приобщаются к материалам дела.

В том случае если у стороны отсутствует компьютер или интернет, то у него остается право выбора — доверить жалобу бумаге или компьютеру.

Не менее важным является то, что сторона вправе в электронном виде подать и электронное заявление-замечание в строго отведенные сроки. Примечательно и другое, участники сторон или их представители вправе знакомиться с протоколом судебного заседания и подать замечания на протокол в письменном или электронном виде, удостоверенные электронной цифровой подписью.

Таким образом, горы бумаг, которыми обрастает любое дело, проходя по инстанциям, должны уйти в прошлое. Электронные технологии делают правосудие не только удобным, но и более открытым.

Сейчас ведется аудиопротоколирование всех судебных заседаний. Диск приобщается к материалам дела, что должно защищать потенциальных истцов и ответчиков от недоверия друг к другу и к суду в частности. И вышестоящей инстанции проще сделать вывод по поводу законности принятого решения.

Нельзя не учитывать тот факт, что аудио-, видео фиксация судебных процессов в реальном времени дисциплинирует всех участников, в том числе, судью, адвокатов, а также стороны. При возникновении спорных моментов, не разрешенных в ходе процесса и вызвавших неудовлетворенность, обе стороны могут обратиться к электронной записи, чтобы убедиться в своей правоте или неправоте. Более того, аудио, видео фиксация служит своего рода страховкой для судей и других лиц, осуществляющих свои служебные полномочия на процессе, в случае преднамеренного оговора.

Не секрет, что внедрение аудио-, видео фиксации упростило процесс отправления правосудия, позволило оптимизировать и автоматизировать судопроизводство. Кроме того, материалы записи аудио-, видео фиксации подтверждаются электронно-цифровой подписью судьи, рассматривающего дело. Все эти меры позволяют обеспечить неизменность и сохранность данных.

При этом следует учитывать, что правосудие настолько сложная сфера человеческой деятельности, что, к сожалению, судебные ошибки исключить нельзя.

Многократный рост количества дел в судах мог бы привести к снижению доступности судебной защиты из-за чрезмерного увеличения нагрузки на суды, однако этого не произошло, поскольку реализация судебной реформы на протяжении многих лет сопровождается увеличением штатной численности судей. Значительные средства вкладываются государством и в создание нормальных условий для работы судей, в частности, в оснащение судов новейшими средствами информатизации, что существенно облегчает доступ к правовым актам, применяемым при разрешении дел, оптимизирует судопроизводство и делопроизводство за счет использования электронных способов фиксации необходимой информации.

Таким образом, последовательно наращиваются возможности суда как главного правозащитного института.[10]

Полагаю, что наше современное судопроизводство по законодательному регулированию и практике его применения обладает многими признаками, характерными для правосудия стран с развитой демократической правовой системой.