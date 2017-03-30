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Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

30 марта 2017, 09:54

Суд согласился с выдвинутыми в ее адрес обвинениями.

Южнокорейский суд выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе, согласившись с выдвинутыми в ее адрес обвинениями, в том числе, во взяточничестве и злоупотреблении властью, передает Вести.ru.

Прокуратура направила соответствующий запрос в суд еще 27 марта, напоминает ТАСС.

Главной фигуранткой этой истории выступает близкая подруга Пак Кын Хе — Цой Сун Силь, отмечает телеканал "Россия 24".

Ей уже предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, а также во вмешательстве в политические процессы страны.

Фото EPA

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