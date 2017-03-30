Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

Суд согласился с выдвинутыми в ее адрес обвинениями.

Южнокорейский суд выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе, согласившись с выдвинутыми в ее адрес обвинениями, в том числе, во взяточничестве и злоупотреблении властью, передает передает Вести.ru





Прокуратура направила соответствующий запрос в суд еще 27 марта, напоминает ТАСС.





Главной фигуранткой этой истории выступает близкая подруга Пак Кын Хе — Цой Сун Силь, отмечает телеканал "Россия 24".





Ей уже предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, а также во вмешательстве в политические процессы страны.



