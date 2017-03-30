В Алматы машина охранной фирмы протаранила стелу АЗС
30 марта 2017, 10:04
О пострадавших не сообщается.
В Алматы машина "Кузет" въехала в стелу АЗС, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по ул.Розыбакиева. Автомобиль "Кузет" двигался в северном направлении по ул.Розыбакиева. Не доезжая ул.Утепова, машина по неизвестной причине свернула резко в сторону и врезалась в стелу заправки.
Позже водитель рассказал свою версию ДТП. Они направлялись на вызов, поэтому ехали быстро. Перед машиной на дорогу выбежала собака и, чтобы не сбить ее, он был вынужден вывернуть в сторону.
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