Путин и Медведев прилетели в Арктику контролировать борьбу с мусором
30 марта 2017, 10:29
Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнёрами в различных сферах - подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент осмотрел музейную экспозицию национального парка «Русская Арктика», ознакомился с технологией изучения вечной мерзлоты и общался со специалистами, изучающими арктическую территорию, а также принял участие в запуске метеорологического аэрозонда, работающего на базе системы ГЛОНАСС.
Главу государства сопровождали Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, Министр обороны Сергей Шойгу и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В ходе состоявшегося в этот же день совещания по вопросу комплексного развития Арктики Владимир Путин, в частности, дал указание Правительству ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона и поручил Минобороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов страны в Арктике. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнёрами в различных сферах.
Фото с сайта kremlin.ru
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