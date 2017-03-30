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Жители Усть-Каменогорска остались без света

30 марта 2017, 10:36

Утром на одной из подстанций произошла авария.

В Ульбинском и Октябрьском районах города Усть-Каменогорск отсутствует электроэнергия. По предварительным данным, произошла авария, передает YK-news.kz.

Как сообщили в ВК РЭК, сегодня утром на одной из подстанций произошла авария, в результате чего без электроэнергии остались часть Удвух вышеуказанных районов.

- В течение получаса перезапитаем отключенные районы, после чего будем выяснять причины аварии, - сообщили в ВК РЭК.

По информации горожан, без света остались улицы: Лихарева, Протозанова, набережная имени Славского, Казахстан, проспект Независимости, Ворошилова, Добролюбова, Карбышева, Севастопольская.

Фото: kherson.life

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