Жители Усть-Каменогорска остались без света

Утром на одной из подстанций произошла авария.

В Ульбинском и Октябрьском районах города Усть-Каменогорск отсутствует электроэнергия. По предварительным данным, произошла авария , передает , передает YK-news.kz





Как сообщили в ВК РЭК, сегодня утром на одной из подстанций произошла авария, в результате чего без электроэнергии остались часть Удвух вышеуказанных районов.





- В течение получаса перезапитаем отключенные районы, после чего будем выяснять причины аварии, - сообщили в ВК РЭК.





По информации горожан, без света остались улицы: Лихарева, Протозанова, набережная имени Славского, Казахстан, проспект Независимости, Ворошилова, Добролюбова, Карбышева, Севастопольская.



