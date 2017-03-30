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Если бы голливудские фильмы снимали в России

30 марта 2017, 10:40

Как выглядели бы известные фильмы, будь они сняты в России.

Арт-проект 2D Among Us показал это. Ребята из 2D Among Us берут популярных зарубежных киногероев и помещают их в российскую действительность.


1. Дэдпул.


2. Матрица.


3. Пираты Карибского моря.


4. Гарри Поттер.

5. Игра престолов.


6. Бэтмен.


7. Южный парк.


8. Том и Джерри.


9. Пингвины Мадагаскара.


10. Красавица и чудовище.


11. Один дома.


12. Форрест Гамп.


13. Я легенда.


14. Звездные войны.


15. Безумный Макс.

Источник: fullpicture.ru

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