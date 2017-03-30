Если бы голливудские фильмы снимали в России
30 марта 2017, 10:40
Как выглядели бы известные фильмы, будь они сняты в России.
Арт-проект 2D Among Us показал это. Ребята из 2D Among Us берут популярных зарубежных киногероев и помещают их в российскую действительность.
1. Дэдпул.
2. Матрица.
3. Пираты Карибского моря.
4. Гарри Поттер.
5. Игра престолов.
6. Бэтмен.
7. Южный парк.
8. Том и Джерри.
9. Пингвины Мадагаскара.
10. Красавица и чудовище.
11. Один дома.
12. Форрест Гамп.
13. Я легенда.
14. Звездные войны.
15. Безумный Макс.
Источник: fullpicture.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851076-9be73463c19c7daeeb927bfba77910b1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...