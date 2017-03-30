Страна должна знать своих "героев": Опубликовано фото любителя селфи на крыше полицейского авто

На фото 23-летний парень на крыше машины, в солнечных очках и в "кураже".

В Сети появились фото молодого павлодарского любителя селфи на крыше полицейской машины. Безрассудный и безработный Бекзат Ашуов решил развлечься во дворе многоэтажки, взобравшись на капот, а затем на крышу полицейского УАЗа, за что и получил свои десять суток за решеткой , сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу "Типичный Павлодар" в ВКонтакте









На фото 23-летний парень еще на крыше, в солнечных очках и в "кураже", и видно как его это заводит. Очевидцы рассказали, что фотографируясь на автомобиле, хулиган еще и ругал возмущенных прохожих матом.





А вот уже в суде Бекзат выглядел совсем по - другому, он признал свою вину и раскаялся, а странное поведение объяснил тем, что был сильно пьян.