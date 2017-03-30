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Новости за сегодня

Дарига Назарбаева посетила военные объекты Шымкентского гарнизона

 

Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана во главе с председателем Комитета Даригой Назарбаевой посетили Шымкентский гарнизон Вооруженных Сил Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе рабочей поездки сенаторы Икрам Адырбеков, Мухтар Алтынбаев, Серик Джаксыбеков, Ляззат Киинов и Георгий Ким изучили вопросы боевой готовности воинских частей Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, подразделений Национальной гвардии МВД РК и Пограничной службы КНБ РК. Они ознакомились с организацией несения боевого дежурства в воинских частях войск противовоздушной обороны и авиационной базы, где на вооружении стоят самолеты Су-25, МиГ-29 и вертолеты Ми-17, Ми-171Ш и Ми-35М, а также повседневной жизнедеятельностью и бытом личного состава.

Парламентарии оценили, как организовано взаимодействие Сил воздушной обороны с пограничной службой и органами воздушного движения. Боевые возможности продемонстрировали радиотехнические и зенитные ракетные расчеты и экипажи военной авиации.

 

30 марта 2017, 10:46
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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