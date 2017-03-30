Акмолинские госслужащие руководящего звена рекомендованы к повышению

Акмолинские госслужащие руководящего звена рекомендованы к повышению. Об этом сообщил глава департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Акмолинской области Берген Беспалинов в ходе брифинга, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

По его словам в настоящее время завершена работа Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Казахстан, где прошли собеседование служащие руководящего звена местных исполнительных органов Акмолинской области - 22 руководителя.

По итогам собеседования в отношении четырех госслужащих принято решение о соответствии их занимаемой государственной должности и рекомендованы к повышению. Остальные 18 руководителей ведомств подтвердили свое соответствие на занимаемую должность.

В своем интервью руководитель управления госслужбы Акмолинской области Райхан Братаева назвала имена «отличников-управленцев». Ими стали Динара Култасова - заместитель руководителя аппарата акима области, Талгат Бультенов - руководитель управления финансов, Гулнар Кулушева - руководитель управления здравоохранения и Владимир Фелбелт - руководитель управления архитектуры и градостроительства.